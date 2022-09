Occuparsi di sé, a Tradate incontro con il pedagogista Davide Antognazza

L’appuntamento è per la sera del 20 ottobre all’EcoPlanetario del Parco Pineta di Tradate

Fare quattro chiacchiere con l’autore sotto il cielo stellato dell’EcoPlanetario del Parco Pineta di Tradate. Immergetevi nell’incantevole atmosfera per godervi al meglio il viaggio letterario. A seguire, per chi lo desidera, è possibile soffermarsi a colloquiare con l’autore Davide Antognazza nella brezza della notte o in caso di maltempo ascoltando la pioggia sotto il porticato.

“A portata di mano”, istruzioni per prendersi cura di sé

Occuparsi di sé, orientarsi, motivarsi, darsi da fare o anche “solo” com-prendersi. «Per anni mi sono arrabattato per cercare idee, spunti, risposte che potessero aiutarmi a fare quello che tutti probabilmente desiderano, trovare cioè la chiave, il grimaldello che apre quella porta «che da qualche parte deve esserci, la via per comprendere chi siamo, cosa ci facciamo qui, dove stiamo andando».

L’autore Davide Antognazza, pedagogista, studioso e ricercatore sulle tematiche dell’educazione socio-emotiva e applicazione degli studi sull’intelligenza emotiva e sulle life skills nella formazione degli adulti. È docente ricercatore senior presso il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI di Locarno. Ha studiato criminologia ed in seguito è stato visiting scholar al dipartimento di psicologia dell’università di Yale, e ha un Master in Education dell’università di Harvard.