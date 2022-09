Paola Egonu presenta il suo libro alla Galleria Boragno

La pallavolista in via Milano per un firmacopie del suo libro “18 segreti per diventare stelle”. Ma il mese di settembre vedrà anche l’incontro con Vincenzo Meleca e una mostra di pittura negli spazi della galleria

Prosegue anche questa settimana il programma degli appuntamenti culturali alla Galleria Boragno, storico punto di ritrovo cittadino in via Milano 4 a Busto Arsizio.

Nel calendario degli eventi spicca in particolare la presenza di Paola Egonu, fuoriclasse della nazionale italiana di pallavolo, che sarà ospite della libreria Bustolibri per firmare le copie del suo libro.

Appuntamento giovedì 8 settembre alle 17.30: la pallavolista interviene per un firmacopie del suo libro “18 segreti per diventare stelle“, scritto insieme a Emanuele Giulianelli e pubblicato da Piemme nella collana per ragazzi “Il battello a vapore”: un’occasione unica per incontrare la campionessa del volley, nota anche per le sue numerose apparizioni televisive.

Egonu, 23 anni, è fin da giovanissima una grande protagonista della pallavolo italiana e mondiale e oggi è considerata una delle più forti giocatrici al mondo; con la nazionale italiana ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021 e alla Volleyball Nations League 2022 e l’argento ai Mondiali 2018, e tra poche settimane (dal 23 settembre) sarà nuovamente in campo per l’edizione 2022 dei Mondiali. Lo scorso anno, inoltre, è stata una degli atleti portabandiera del CIO nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo.

Nel libro, dedicato ai giovani aspiranti sportivi dai 10 anni in su, Paola svela alcuni dei suoi “segreti” per eccellere nello sport e nella vita: “scoprire le proprie proprie passioni e inseguirle con determinazione, capire l’importanza delle regole e saperle rispettare, lottare per un obiettivo comune insieme al resto della squadra, sapersi rialzare quando si cade e dare sempre il 100% del proprio impegno“.

Martedì 13 settembre alle 18 sarà invece presentato alla Galleria Boragno il libro “La morte viene dal passato” di Vincenzo Meleca, pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni. Nell’avvincente thriller storico, Meleca collega episodi della Seconda Guerra Mondiale a vicende di intrighi internazionali, costruendo una trama che cattura l’attenzione del lettore dalla prima all’ultima pagina, sullo sfondo dei paesaggi insoliti e incontaminati delle isole Svalbard.

All’incontro saranno presenti l’autore e l’editore. Paola Surano leggerà alcuni passi del romanzo.

Ricordo inoltre che giovedì 8 settembre presso la Galleria Boragno sarà inaugurata la mostra di pittura “Profondità cosmica” di Enrico Pizzoli. L’esposizione resterà aperta giovedì fino alle 19 e, da venerdì 9 a domenica 11 settembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.