Precipita per 20 metri in cantiere: muore a Milano un operaio di 52 anni

È precipitato dall’impalcatura all’interno del cantiere di un palazzo a Milano i un volo di 15-20 metri. È morto così, sul colpo, un operaio di 52 anni questa mattina lunedì 12 settembre. Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 10 in un cantiere edile di via Losanna, in zona Cenisio. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, a cui spetterà adesso il compito di ricostruire l’accaduto (Foto di repertorio).