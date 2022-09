Tutto pronto per la 25esima edizione della StraMaccagno

Organizzata dalla Pro Loco del borgo in collaborazione con l’Atletica 3V e l’Atletica Maccagno. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini, e si svolgerà come di consueto tra le vie del borgo

Torna sul lago Maggiore la StraMaccagno, gara podistica non competitiva giunta quest’anno alla sua venticinquesima edizione. Ad organizzarla la Pro Loco di Maccagno con Pino e Veddasca in collaborazione con l’Atletica 3V e l’Atletica Maccagno.

L’appuntamento è per domenica 25 settembre alla pista di atletica (via V. Parisi) e anche per questa edizione sono due le proposte che i corridori troveranno sul tavolo delle iscrizioni – da effettuare entro le 9:30 di domenica o entro sabato 24 settembre alla Pro Loco del borgo (viale Garibaldi 1).

Un primo percorso, per i più allenati, da 7,6 km e un secondo, meno impegnativo, da 5,5 km. Entrambi avranno soltanto 80 metri di dislivello e attraverseranno i punti più suggestivi del borgo, dal centro storico al lungolago.

I gruppi che seguiranno i due percorsi lasceranno la pista di atletica alle 9:30 con la partenza ufficiale della venticinquesima StraMaccagno.

Per tutto il tempo della corsa al Parco delle Feste, che si trova proprio accanto alla pista di atletica, ci sarà intrattenimento per bambini e un servizio di massaggi disponibile in pre e post gara.

Alle 11:30, inoltre, avrà inizio “il giro in pista” organizzato esclusivamente per i bambini fino a 6 anni e dopo le premiazioni sarà possibile gustarsi un buon panino con salamella e patatine, sempre presso il Parco delle Feste.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0332 562009 oppure scrivere all’indirizzo info@prolocomaccagno.it