Scontro tra un’auto e una moto a Somma Lombardo, tre persone coinvolte

Sono tre le persone coinvolte nello scontro tra un’auto e una moto a Somma Lombardo. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti che ha portato all’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 18 in via Giuseppe Giusti, la strada che collega l’abitato sommese a Malpensa.

Coinvolti due uomini, di 25 e 32 anni, e una donna di 23. Sul posto, oltre i carabinieri di Gallarate, sono intervenute due ambulanze che hanno portato i feriti in ospedale in codice giallo, quindi in condizioni non gravi.