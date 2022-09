“Si al salario minimo, no al precariato”: l’incontro al Circolo Pd di Besozzo e Sangiano

Sarà l’occasione, oltre che di conoscere le proposte PD su alcuni aspetti del tema lavoro con rappresentati dei sindacati e imprenditori e per conoscere i due candidati PD in provincia di Varese alla Camera dei Deputati, Matteo Capriolo e Noemi Cauzzo

Un incontro al Circolo PD Besozzo e Sangiano per mercoledì 14 settembre (alle 21, alla Sala Letture Biblioteca di Besozzo, via Mazzini, 10) dal titolo “Si al salario minimo/No al precariato”. L’incontro sarà su una tematica comprensibilmente importante, il lavoro, e si colloca nell’ambito della campagna elettorale PD: sarà l’occasione, oltre che di conoscere le proposte PD su alcuni aspetti del tema lavoro con Stefania Filetti, segretaria provinciale Cgil Varese, Daniele Magon, segretario provinciale Cisl, Antonio Massafra, segretario provinciale Uil, Roberto Zocchi, imprenditore.

La serata sarà anche per conoscere due candidati PD in provincia di Varese alla Camera dei Deputati, Matteo Capriolo, candidato nel Collegio Uninominale 01 – Varese Circoscrizione Lombardia 02, e Noemi Cauzzo, candidata nel Collegio Plurinominale 01 sempre della Circoscrizione Lombardia 2. L’incontro è organizzato dall’Area Omogenea Medio Verbano (in sintesi le aree omogenee sono strutture organizzative, che supportano i Circoli che ne fanno parte dal punto di vista organizzativo, sia a livello di organizzazione eventi che a livello politico – amministrativo) in collaborazione con i Giovani Democratici dei Laghi.