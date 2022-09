“Testimoni di un esodo” a Palazzo Verbania di Luino

Sarà Palazzo Verbania a Luino ad ospitare, sabato 10 settembre alle ore 17, la presentazione del libro “Testimoni di un esodo” ((editrice Mimep Docete).

Presenti all’incontro, oltre agli autori Donatella Salambat e Alberto Comuzzi, suor Teresilla Krefta, direttore della casa editrice Mimep Docete.

Il giornalista e scrittore Roby Ronza dialogherà con gli autori dopo avere illustrato il leitmotiv del testo. Il volume è una raccolta di dodici testimonianze di esuli che hanno abbandonato le città istriane di Pola, Zara, Fiume, Fasana, Fontane, Capodistria, Parenzo a causa delle minacce e delle persecuzioni della Jugoslavia di Tito.

L’evento è patrocinato dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, dall’Associazione Culturale gli Amici delle Sempiterne, dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dal Libero Comune di Fiume in esilio, Libero Comune di Pola in esilio, Libero Comune di Zara in esilio.