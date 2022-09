Torna a Inarzo la rassegna “Incontri con l’autore”, primo appuntamento con “La spia del Titanic”

Riprendono gli appuntamenti con la cultura ad Inarzo. La piccola biblioteca del paese torna ad ospitare autori di romanzi o saggi, intervistati dallo scrittore Emiliano Pedroni, l’anima dell’iniziativa.

La serie di incontri ha da sempre un pubblico affezionato, attento ed esigente.

Il primo appuntamento della nuova rassegna è per giovedì 29 settembre alle ore 21 alla biblioteca di Inarzo in via Patrioti 28 alle ore 21 con “La spia del Titanic”, opera di Adolfo Maurizio Forni. Alla presentazione parteciperà anche lo storico Claudio Bossi.

L’OPERA

Con una scrittura sospesa tra Agatha Christie e Raymond Chandler, tra indagini psicologiche e asciutti resoconti dei fatti, ma anche con una memoria mai dimentica dell’esempio dei grandi romanzieri francesi come Alexandre Dumas padre e figlio (i cui libri sono una cornucopia di personaggi, situazioni, ambienti, avventure, cambiamenti di scena, per luoghi e per tempi affastellati eppure conseguenti), Adelfo Maurizio Forni propone questo esempio di narrativa d’avventura, “La spia del Titanic”, indagine storica documentata che non rinuncia però a essere invenzione geniale. L’autore, da sempre appassionato di storia, si imbatte nelle ricerche dell’amico Claudio Bossi (considerato tra i più qualificati esperti europei del Titanic), proprio mentre sta preparando una spy story ambientata ad inizio ‘900. La magica coincidenza (“La vita è l’arte degli incontri”, diceva Vinicius de Moraes) catapulta il protagonista del romanzo a bordo del Titanic in una delle più intricate e coinvolgenti missioni della sua vita di spia. Il titolo, estremamente evocativo, non deve però trarre in inganno, perché c’è molto altro da scoprire sul protagonista, seguendolo tra Napoli, Marsiglia, Damasco, New York e in Sicilia. L’opera è stata presentata a Roma nella fiera “Più Libri più Liberi”, Nuvola Fuksas, il 4 dicembre 2021, ricevendo una calorosa accoglienza da parte della critica (“testo appassionato, opera della maturità…”). In programma vari eventi multimediali di presentazione a cominciare dal 2022, a 110 anni dall’unica traversata del Titanic (aprile 1912): Varese, Como, Torino, Gallarate, Lodi, Milano, Roma, Napoli, Padova. (Genesi Editrice, “Introduzione” di Anna De Pietri, “Scheda di Presentazione” di Sandro Gros-Pietro, “Commento” di Claudio Bossi, Progetto copertina ed elaborazione grafica di Valerio Rizzotti)



L’AUTORE

Adelfo Maurizio Forni, nato a Gallarate, laurea in Giurisprudenza, esordisce come legale nella sua città. Segue l’assunzione in Montedison e l’occasione di scoprire l’Europa e il Medioriente nei frequenti viaggi di lavoro. Oltre dieci anni nella Discografia ed Editoria Musicale, lavorando prevalentemente all’estero, per CGD Messaggerie Musicali e ARISTON, dove collabora con compositori e artisti di successo (Matia Bazar, Umberto Tozzi, Rockets, Nikka Costa, Gianni Togni, Mina, i Pooh ecc.), promuovendo tra l’altro la music-made-in-italy nel mondo. Nominato Manager dell’Anno 1979 dalla Camera di Commercio Italiana per gli scambi con l’Estero. Dopo l’esperienza nel marketing a nella moda a Milano, si sposta a Roma, unendosi a società specializzate in Eventi e Comunicazione. Successivamente viene chiamato nel Groupe CEDEC, Centro Europeo di Evoluzione Economica di Bruxelles, nel quale rimane per quindici anni, ricoprendo vari incarichi quali consulente di organizzazione aziendale e direttore del dipartimento relazioni. È autore di poesia e narrativa, nonché organizzatore di eventi culturali.