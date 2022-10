La terza edizione di AgriMornago, svoltasi domenica 2 ottobre, organizzata e gestita dalla ProLoco di Mornago, ha registrato il tutto esaurito; lo confermano le migliaia di visitatori presenti alla manifestazione, un appuntamento ormai atteso e sempre più riconosciuto per la sua valenza nell’ambito agricolo varesino.

Galleria fotografica AgriMornago, un successo inarrestabile 4 di 8

Un vero successo, dunque, ottenuto grazie all’impegno ed agli sforzi di tutto il team organizzativo ed ai molti collaboratori coinvolti a partire dalle aziende agricole presenti direttamente coi loro splendidi animali in esposizione, ai moltissimi produttori locali, espositori a tema, associazioni e a tutti gli amici presenti che hanno portato il loro preziosissimo contributo di esperienza e professionalità. E’ solo grazie a questa formula vincente che l’evento ha riscontrato, come gli anni precedenti, un grande successo di pubblico.

All’evento hanno partecipato un gran numero di bambini e famiglie immergendosi in percorsi tematici allestiti nell’intento di far “vivere” direttamente e veramente esperienze in prima persona. Non sono mancate dimostrazioni e spettacoli che hanno permesso di toccare con mano la realtà allevatoriale del territorio.

Grande soddisfazione espressa dagli organizzatori della ProLoco Mornago: “Siamo molto contenti che l’evento sia riuscito e che tanto la cena di sabato (per la quale un grande grazie va al gruppo Alpini mornaghese) quanto la giornata di domenica abbiano visto una così ampia partecipazione con più di 5.000 persone”.

I RINGRAZIAMENTI

“Un ringraziamento particolare ai tanti volontari della ProLoco, agli Alpini, ai vigili del fuoco, alla varesina emergenze, agli asili, alla protezione civile di Mornago.

Ringraziamenti sentiti vanno anche ai molti amici, allevatori, agricoltori, produttori, collaboratori e volontari presenti e per l’impegno profuso al fine la riuscita della riuscita della manifestazione.

Infine, un ringraziamento speciale va alla scuola di Agraria Ponti e a tutta la squadra del progetto “a Scuola di Fattoria” che ha visto la presenza dei moltissimi collaboratori ed inoltre al prezioso contributo e supporto dato della scuola di Agraria Ponti di somma lombardo che ha visto coinvolti in primis insegnanti con i loro alunni impegnati attivamente e con entusiasmo nei vari percorsi allestiti durante tutta la giornata.

La Pro Loco dà appuntamento a tutti al prossimo anno.