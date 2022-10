Al Musical Box di Besozzo la Smallable Ensemble sulle note di John Lennon e dei vinili

Appuntamento musicale sulle grandi composizioni di John Lennon a Besozzo, dove la Smallable Ensemble sarà ospite dello storico negozio Musical Box (un nome una garanzia per gli appassionati di prog) venerdì 7 ottobre, ore 21.

Il quartetto, composto da Alex Giarrizzo “Treves Blues Band”), Marco Benz Gentile (Africa Unite), Michele Guaglio (basso), Roberto Bongianino (fisarmonica – Paolo Bonfanti Band), metterà in musica il proprio progetto musicale dedicato alle composizioni del grande autore della musica leggera contemporanea e padre dei Beatles, lavoro pubblicato in cd e vinile e che, naturalmente, sarà acquistabile in negozio in occasione della serata firme copie.