Cocquio Trevisago organizza un incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che da anni conduce corsi di formazione per genitori e docenti parteciperà ad un incontro rivolto ai genitori il prossimo 4 novembre, sulla piattaforma “zoom“.

La mancanza di privacy ed intimità nella vita online espone i bambini e le bambine, i preadolescenti e le preadolescenti a rischi concreti perché tutto diventa pubblico. Spesso spinti dal loro bisogno di eccitazione ed emozione, soprattutto in pre-adolescenza, i ragazzi rendono pubblici aspetti di sé, della propria vita e del proprio corpo che invece dovrebbero essere protetti da privacy, a volte addirittura dal segreto.

Ne derivano gravi conseguenze, sia per il singolo soggetto che per il gruppo dei pari al quale appartiene. E’ in effetti cresciuta in modo esponenziale la richiesta di aiuto a specialisti dell’età evolutiva di fronte a fenomeni quali il cyberbullying e il sexting, sconosciuti fino a pochi anni fa. Di tutto questo è complice una tecnologia che rende accessibili in un click contenuti ed esperienze che spesso i giovanissimi non sono in grado di capire e gestire.

In questa conferenza Alberto Pellai parlerà con i genitori e gli educatori di tutti i comportamenti in cui tecnologia e sessualità si incrociano nel percorso evolutivo dei nativi digitali, mostrando come fare una efficace prevenzione in famiglia e a scuola, senza reticenze e tabù, in un’atmosfera di dialogo aperto e costruttivo in cui gli adulti sappiano riconquistare un ruolo educativo.

L’incontro è gratuito, patrocinato dal Comune di Cocquio Trevisago, Comune di Cittiglio, Comune di Gemonio, Istituto Comprensivo “E. Curti” di Gemonio.

Tutto troppo presto, sfide educative per genitori di nativi digitali

venerdì 4 novembre ore 20.30

Assessori all’ Istruzione:

Raffaela Pane, Irene Visconti e Luca Soffiantini