“Copione per due”: parte da Caldana il concorso di teatro “a coppie”

La provincia di Varese sarà invasa nelle prossime settimane da coppie di attori che si esibiranno sui palchi di prestigiosi teatri del nostro territorio, con “Copione per due”, la gara organizzata da Fita Lombardia e Fita Varese (Federazione Italiana Teatro Amatori).

Primo appuntamento sabato 5 novembre 2022 alle ore 21.00 nella splendida location del Teatro SOMS di Caldana, con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago, con lo spettacolo “Il calapranzi” in scena con la compagnia Derivati Complessi, con Aldo Ferro ed Emilano Cogliati, per la regia di Giovanni Cussino.

Seguiranno poi il 10 dicembre nel piccolo teatro dell’oratorio Beato Carlo Acutis di Brenno Useria altri due appuntamenti.

Dopo le festività tra Febbraio e Marzo 2023 gli spettacoli andranno in scena presso il teatro Agorà di Carnago, e il teatro auditorium di Jerago con Orago, una tappa anche a Busto Arsizio in un prestigioso teatro della città e per finire serata di gala finale la sera del 15 aprile 2022 in Salone Estense a Varese, con tutto il ricavato devoluto in beneficenza, in quella sarà proclamata la coppia vincitrice che avrà l’onore e l’onere di partire per una breve tournée teatrale che si terrà in prestigiosi teatri della nostra regione.

Per info: presidente.fitavarese@gmail.com