Crolla una parte del cavalcavia a Novara, auto finisce nella voragine

Questa mattina, domenica 9 ottobre, intorno alle 7.30 si è verificato un crollo di un cavalcavia a Novara, in Piemonte.

Il crollo è avvenuto mentre stava passando un’auto, che è finita dentro il solco senza precipitare. Alla guida una donna che è stata portata in ospedale e che dalle prime informazioni non avrebbe riportato ferite. Il cavalcavia in cui è avvenuto il cedimento si trova in via XXV Aprile, e collega il centro della città con la strada statale che va verso Milano.

Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per verificare i danni e per valutare le cause del cedimento, se strutturali o legate alla pioggia. Il cavalcavia è chiuso al traffico.