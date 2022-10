Handicap Sport, esordio durissimo: Varese travolta dal Kos Group

Non è certo dei più teneri l’impatto della Handicap Sport Varese con il campionato di Serie A di basket in carrozzina. La neopromossa formazione biancorossa viene travolta (86-26) all’esordio sul campo di Porto Piacenza Picena da una Kos Group Santo Stefano che ha confermato fin da subito di essere una pretendente al titolo italiano.

La netta superiorità fisica unita all’ottimo tasso tecnico dei marchigiani ha complicato fin da subito il pomeriggio dell’Amca Elevatori, già sotto 26-10 nel punteggio dopo il primo periodo di gioco con troppe palle perse sul tabellino. I soli 4 punti concessi ai lombardi nel secondo quarto sono l’indice della differenza tra le due formazioni, con Santo Stefano che ha tenuto l’acceleratore premuto sino all’oceanico +60 finale.

In casa Amca il miglior marcatore è risultato Nava, unico in doppia cifra a quota 12 mentre l’argentino Lucas Silva ha mostrato sprazzi di qualità che tuttavia andranno ripetuti e resi più consistenti contro le squadre alla portata di quella di coach Bottini. Il quale, nel frattempo, ha fatto esordire la prima donna di sempre del team biancorosso, Elisabatta Bisegna.

Nel fine settimana a venire il campionato di Serie A in carrozzina resterà fermo: prossimo appuntamento per Varese l’esordio casalingo di sabato 29 ottobre contro il Montello Bergamo. Un match che può essere l’occasione per muovere la classifica.

EUROVARESE – Nel frattempo la società del presidente Marinello ha ricevuto una buona notizia: l’ammissione alla fase di qualificazione della Eurocup 1 (una coppa europea) che si disputerà a Nottwil in Svizzera. L’appuntamento è per il 9-12 marzo 2023 e oltre all’Amca Elevatori vedrà in campo i rossocrociati Pilatus Dragons, gli israeliani di Beit-Halochem Haifa, gli olandesi di Only Friend e i francesi di CHT de Lannion.

Kos Group S. Stefano – Amca Elevatori Varese 86-26

(26-10, 43-14, 62-23) S. Stefano: Gray 16, Tanghe 12, Griffith Salter, Boccacci 5, Veloce 4, De Deus, Miceli 5, Giaretti 10, Bedzeti 26, Raimondi, Lopez Chavez 4. All. Ceriscioli. Varese: Bisegna, Sala, Molteni, Silva L. 6, Fiorentini, Roncari 4, Fabris, Silva G. 4, Nava 12, Pedron. All. Bottini. Arbitri: Borsani di Pescia e Biancalani di Pisa.