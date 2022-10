La Galleria Boragno presenta il corso “Libroterapia”

Il corso, che avrà luogo con un minimo di 6 iscrizioni, sarà articolato in 4 incontri che si svolgeranno il 5 dicembre, il 9 gennaio, il 6 febbraio e il 6 marzo

Lunedì 7 novembre alle 19 si terrà presso il bar “Calma e Gesso”, in via Antonio Pozzi 5 a Busto Arsizio, la presentazione del corso “Libroterapia”, curato dallo psicologo Marco Paganini e organizzato in collaborazione con la Galleria Boragno.

Il corso, che avrà luogo con un minimo di 6 iscrizioni, sarà articolato in 4 incontri che si svolgeranno il 5 dicembre, il 9 gennaio, il 6 febbraio e il 6 marzo, dalle 18 alle 20, sempre presso la sede di “Calma e Gesso”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 338-3275029 (Paola) e 328-3219429 (Tito) o l’indirizzo e-mail paolasacerdoti63@gmail.com.