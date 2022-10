Musica, pasta e Negroni: il compleanno del Quarto Stato di Cardano

Tre sere di festa, da giovedì a sabato, per celebrare un nuovo traguardo per il circolo della Casa del Popolo cardanese

Sembra ieri che si festeggiavano i dieci anni e invece siamo già a undici: il circolo Quarto Stato di Cardano al Campo festeggia il suo compleanno, da giovedì 13 a sabato 15 ottobre 2022.

“Musica, parole, brindisi, arte e fiesta per celebrare un traguardo che, con gioia e orgoglio, unisce tutti gli amici e compagni del Circolo. Vogliamo festeggiare con una tre giorni di eventi: live, djset, arrosticini, esposizioni d’arte, cene speciali e cocktail ancor più speciali”.

Giovedì 13 “Pasta & Negroni”: cena abbinata alla degustazione di varietà del nobile cocktail (su prenotazione). Tre variazioni di Negroni abbinate sapientemente a tre portate (Pennette con funghi e marsala; pasta, patate, guanciale e noci; lasagne alla zucca e pistacchi).

Venerdì 14 ottobre Djset GVS e Wicked Invasion: dall’aperitivo a sera, si balla con il dj set targato GoodVibesSound & Wicked Invasion.

Ricordiamo che il venerdì, da ottobre, il Circolo è aperto a orario continuato, dal pranzo all’1 di notte. E nel pomeriggio le merende con i ragazzi della Casa di Marina.

Sabato 15 Davide Zilli live: lo psicanaliswing del professor Zilli, strepitoso cantautore e pianista jazz.

Professore di italiano al mattino, cantautore-pianista di sera, Davide Zilli si forma con una lunga gavetta di pianista classico, diplomandosi al Conservatorio di Milano, e perfezionandosi nello studio del pianoforte jazz. La sua musica miscela pop e jazz nelle forme più varie, seguendo una linea che va dal cantautorato italiano più obliquo e stralunato (Conte, Caputo, Jannacci) fino a Elvis Costello e Randy Newman. Attualmente è appena uscito il suo terzo album

Le novità di questo compleanno:

• Speciale angolo ARROSTICINI, in esterna, il venerdì e il sabato, abbinati a un buon bicchiere di vino

• Mostra GABAERGIA2022 con le opere di Silvia Gabardi. Dal 13.10 al 30.11, esposizione delle opere della docente e artista Silvia Gabardi

Come sempre al Circolo si può cenare con il menù del giorno o bere delle ottime birre, vini e cocktail. E come sempre, per il compleanno del Circolo, tiramisù e prosecco verranno offerti ai partecipanti,