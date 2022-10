In piazza ad Albizzate solidarietà e musica con il John Paul II Choir

Sabato 8 ottobre sarà un’occasione importante per tutta Albizzate. A partire dalle 19 le associazioni e i rioni daranno vita ad un momento di festa in piazza IV novembre che culminerà con il concerto del John Paul II Choir (Jpc) un ensemble che compie i dieci anni di attività.

Il Jpc nasce il 17 dicembre del 2012 come coro giovanile nella parrocchia di Sant’Alessandro di Albizzate. Composto inizialmente da 18 coristi, si è cimentato fin da subito con un ampio repertorio che va dal gospel al sacro, dal pop al rock , dallo spiritual al classico, distinguendosi per le sue finalità di beneficenza.

L’ensemble è cresciuto molto in questi dieci anni e oggi può contare, tra coristi, tecnici e musicisti, su uno staff di circa 70 persone, e una band di 5 elementi. Il John Paul II Choir si esibisce nei teatri, nelle piazze e nelle chiese, ottenendo consensi e riconoscimenti, tra cui il secondo posto al concorso di canto corale al Teatro Pime di Milano.

I suoi concerti hanno sempre finalità benefiche a sostegno di enti e associazioni tra cui: Caos e Airc, impegnate nella lotta contro il cancro, Fondazione Giacomo Ascoli, che sostiene bambini e adolescenti affetti da malattie oncoematologiche, Cuamm medici per l’Africa, Avaid associazione volontari per l’aiuto e lo sviluppo, L’arcobaleno di Nichi associazione attiva contro le leucemie infantili, e per la ricerca per la cura della fibrosi cistica, tra le più gravi e diffuse malattie genetiche.

A partire dal 2018 il coro Jpc è diventato associazione culturale.

Samuele Cane, direttore artistico del JPC, dice: «Ognuna delle nostre voci, uniche, irripetibili, inimitabili; suoni riflessi di ciò che si è e di ciò che si ha dentro…lì in mezzo, in mezzo a loro, le senti vibrare e risuonare una ad una, ogni nota, ogni sguardo, racconta del nostro essere lì, tutti insieme… ed è bellissimo».