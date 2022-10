Porte aperte alla palestra di roccia del Cinzanino

Porte aperte sabato 8 ottobre, dalle ore 10 alle ore 17, alla Palestra di roccia il Cinzanino, via Strada vecchia 1, Maccagno per l’open day organizzato dal CAI Luino Montanara. Un’opportunità per avere le prime nozioni sulla disciplina dedicata a tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo dell’arrampicata e rivolta anche ai più giovani.

La partecipazione è assolutamente gratuita e non occorrerà nemmeno la prenotazione, essenziali invece saranno tuta e scarpe da ginnastica con l’attrezzatura che sarà fornita sul posto. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore. Per ulteriori informazioni si può scrivere una mail a cailuino@cailuino.it oppure contattare Adriano 3497661130.