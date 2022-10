Il prossimo incontro con Coinger sarà a Morazzone

Si terrà mercoledì 26 ottobre alle ore 21.00 in sala Mazzucchelli di via XXVI Agosto a Morazzone l’assemblea Coinger per informare i cittadini sulle nuove disposizioni in materia di raccolta rifiuti.

La serata sarà l’occasione sia per ascoltare le modifiche che verranno introdotte nella raccolta dei rifiuti, le novità e la modalità di distribuzione dei nuovi contenitori, sia per porre delle domande agli addetti del settore.