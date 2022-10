Ribaltamento sulla provinciale di Lonate Pozzolo

Incidente stradale con ribaltamento a Lonate Pozzolo, all’incrocio tra la provinciale da Gallarate e la Statale 527 Busto-ponte di Oleggio: è avvenuto intorno alle 20.45 di mercoledì sera (foto d’archivio).

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 in “codice rosso”, con ambulanza e automedica. Il conducente, un uomo di 38 anni, è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.