Tre bandi in una settimana per il Comune di Casciago

Una settimana ricca di soddisfazioni per Casciago per quanto riguarda il reperimento di fondi provenienti dai bandi regionali.

Oltre al bando Ri-genera (con i fondi regionali sarà effettuata la riqualificazione dell’ecocentro con pannelli fotovoltaici sul tetto e sistemazione dell’area oltre al posizionamento di pannelli anche sul tetto delle scuole di Morosolo) e a quello sulla prevenzione del rischio idrogeologico (fondi a Luvinate e Casciago per la sistemazione dei tratti urbani del fiume Tinella), arrivano altri 30 mila euro per la Protezione Civile.

Si tratta di un contributo che copre il 90% della spesa per l’acquisto di un mezzo che sarà messo a disposizione della colonna mobile e sarà utilizzato anche e soprattutto sul territorio. Si tratta di una piccola ruspa che entrerà in funzione in caso di eventuali dissesti e per la messa in sicurezza di boschi e argini: «Un esempio è l’intervento resosi necessario a Luvinate in seguito all’alluvione, con la ruspa che sarà acquistata si sarebbe potuto intervenire subito – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. L’ottenimento di questi bandi è un importante obiettivo raggiunto, una cosa molto positiva per il Comune. Abbiamo dimostrato ancora una volta di riuscire a reperire tante risorse, accrescendo servizi ed efficientamento energetico senza aumentare le tasse ai nostri cittadini».