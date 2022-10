Un “Assaggio di morte” alla biblioteca di Inarzo

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo organizza un nuovo appuntamento di “Incontro con l’autore…in biblioteca”

L’appuntamento è per il 20 ottobre 2022 con “A taste of death” “Assaggio di morte” di Daniele Ossola, ore 21. Modera la serata: Emiliano Pedroni, l’ingresso è libero.

“Questo romanzo ha avuto origine da un casuale contatto con un signore dall’aspetto giovanile, bello, distinto, sempre accompagnato da un cane. Entrati in confidenza, mi raccontò di essere francese, da ragazzino mandato al riformatorio dove subì violenze sessuali da parte di un istruttore il che lo portò a odiare l’essere umano e ad amare in modo ossessivo gli animali…”, scrive l’autore.

Daniele Ossola ha vissuto per molti anni a Milano, dove si è laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica.

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Milano è stato direttore del periodico “Il Gabbiano”. La grande passione per il teatro amatoriale lo ha portato a fondare e a dirigere, metà anni ’80, “La Cumpagnia del fil da fer” formata da adolescenti e per la quale ha scritto le sceneggiature e curato la regia.

Ha fatto parte della “Compagnia Teatrale Isprese” che proponeva spettacoli in dialetto varesino, in qualità di aiuto-regista e attore. Oltre che sceneggiature teatrali ha scritto fiabe, racconti e romanzi.

Ha coordinato laboratori teatrali di dizione e postura, ed è stato docente di Scrittura Creativa presso l’UNITRE (Università delle Tre Età) di Sesto Calende.

Attualmente coordina laboratori di lettura, scrittura creativa e dizione presso le classi quarte e quinte nelle Scuole Primarie di Angera e Ranco.

Vincitore e finalista in numerosi Concorsi Letterari nazionali e internazionali.