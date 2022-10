Un corso online per diventare nonni consapevoli. Si iscrivono in 700

Nessuno ci ha mai insegnato a “fare i nonni”. Certo se essere nonni vuol dire solo dare un servizio gratuito di baby sitter non ce n’è gran bisogno. Ma se è vero quel che è emerso con estrema chiarezza durante il nostro convegno dello scorso anno “Nipoti, genitori e nonni: relazioni su cui si gioca il futuro”, e cioè che ai nonni oggi è chiesto anche un ruolo educativo verso i nipoti, non possiamo permetterci di improvvisare. Anzi, dobbiamo approfondire perché in quella sede riscontrammo atteggiamenti preoccupanti: nonni che “fanno i genitori”, nonni che cercano di “comprarsi” i nipoti con regali e accondiscendenza ai loro capricci, genitori che fanno di tutto per tenere lontani i figli dai nonni, genitori che delegano ai nonni tutte le loro responsabilità educative, educatori che si dibattono fra i difficili rapporti nonni/genitori dei propri ragazzi. Senza dimenticare che se diventare genitori è una scelta, esser nonni è qualcosa che si “subisce” in seguito alle scelte dei figli.

TRE SERATE PER ESPLORARE LA DIMENSIONE NONNO

Di qui la proposta della Commissione diocesana Nonni (promossa dal Servizio per la famiglia della diocesi in strettissima collaborazione con il Movimento per la Terza età, Nonni 2.0, AdultiPiù di AC e Famiglie Nuove) del percorso “Essere nonni: una dimensione tutta da esplorare” con tre serate nel mese di ottobre (11, 18 e 25) a cui faranno seguito incontri sul territorio per concludersi con un pellegrinaggio dei nonni con l’Arcivescovo il 17 giugno 2023.

CARI NONNI MA CHI SIETE

Il percorso, oltre che in continuità con il convegno di cui si diceva, vorrebbe affiancarsi alle splendide catechesi settimanali che il Papa ci ha donato e tutte incentrate su quanto siano preziosi gli anziani nella nostra società: da queste partiremo per i nostri approfondimenti.

In questi giorni il programma delle tre serate viene distribuito capillarmente nella Diocesi; il filo rosso che le collega è ben rappresentato dai tre titoli “Cari nonni, ma chi siete” sull’identità dei nonni, “Essere genitori di genitori: un delicato equilibrio” su come i nonni devono porsi con la/le coppie dei figli e infine “I nonni: la memoria che diventa profezia” su come i nonni devono relazionarsi con i nipoti.

«Ci interrogheremo, fra l’altro, sulla spiritualità caratteristica dei nonni – dicono gli organizzatori – sulla trasmissione della fede in famiglia e su come vivere le relazioni quando il rapporto fra i genitori è difficile, ma anche quando i nipoti sono frutto di affido o adozione oppure sono portatori di handicap. In particolare nell’ultima serata cercheremo anche di approfondire il nostro compito di custodi della “coscienza storica” e della “memoria della famiglia” per contribuire alla costruzione e al consolidamento della specifica identità della famiglia e insieme di quella dei suoi componenti. Sappiamo quanto desiderio manifestano i nostri nipoti di scoprire la storia che hanno vissuto i nonni; ma come rendere il racconto anche concreta trasmissione di valori e nel contempo valorizzando nella narrazione quella pazienza e quella lentezza caratteristica dei nonni che oggi più che mai fa molto bene alle nuove generazioni?».

UN LINGUAGGIO SEMPLICE E ISCRIZIONE PER RICEVERE IL LINK

Il lavoro di approfondimento dei contenuti delle serate è una sintesi delle diverse sensibilità presenti nella Commissione che valorizza le diversità: una autentica esperienza di sinodalità che qualcuno nel gruppo ha lucidamente definito “la fatica della sinodalità”.

«Proporremo temi importanti ma sempre con un linguaggio semplice e in un modo ben fruibile dai nonni – concludono gli organizzatori -. Le serate saranno online senza bisogno di uscire di casa, ma per questo bisogna iscriversi (famiglia@diocesi.milano.it) affinché si possa mandare il link per collegarvi. Anche l’orario è “su misura” per i nonni: cominceremo alle 20.30 e concluderemo entro le 22, perché poi sappiamo che a noi nonni viene sonno. Un’ultima raccomandazione: anche i genitori dei nipoti e i loro educatori sono caldamente invitati: servirà tanto anche a loro».

Per informazioni: Servizio per la Famiglia – Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano

Tel. 02 85 56 263 – mail: famiglia@diocesi.milano.it