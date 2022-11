Ad Arcisate arriva la magia del Natale, con un fine settimana di giochi, musica e bancarelle

Anche quest’anno Arcisate dà appuntamento a tutti per aspettare insieme il Natale, con un fine settimana ricco di appuntamenti e divertimenti a tema.

Sabato 26 e domenica 27 novembre torna “Magia di Natale ad Arcisate”, manifestazione promossa da Pro loco di Arcisate in collaborazione con l’assessorato alla Cultura ed il supporto delle associazioni locali. Per due giorni i visitatori si immergeranno in un luogo incantato in cui perdersi tra luci, suoni, profumi e colori.

Il sabato lungo via Roma e piazza Repubblica e la domenica nell’area feste della Lagozza, un lungo susseguirsi di bancarelle offrirà una vasta gamma di articoli da regalare e da regalarsi: oggettistica di vario genere, lavorazioni artigianali e prodotti gastronomici.

Non mancheranno, come ogni anno, tante piacevoli iniziative: cori natalizi, esibizioni di gruppi musicali, spettacoli, laboratori per bambini e giochi divertenti, tra i quali la caccia al tesoro con premio finale a sorpresa.

Al calar della sera tanti bracciali luminosi consentiranno ai bambini di sprigionare nel buio scintille di magia, aspettando l’accensione del grande albero realizzato all’uncinetto.

Sarà possibile incontrare dal vivo Babbo Natale accompagnato dai suoi aiutanti elfi e dagli orsi bianchi. La domenica poi, per la gioia dei più piccoli, tutti in posa per una bella foto con Babbo Natale all’interno della sua casetta.

Nelle due giornate saranno attivi stand gastronomici che consentiranno agli affamati e ai più golosi di gustare stuzzicanti piatti della tradizione e assaporare fumanti e profumate bevande.

La manifestazione si apre sabato 26 novembre alle 12 con

