Al Broletto di Gallarate arriva il Villaggio di Natale

A Gallarate arriva il “Villaggio di Natale”, una giornata speciale offerta da Gruppo Alpini, comitato locale della Croce Rossa, Pro Loco: appuntamento domenica 27 novembre dalle 9 alle 18.30, nel grande cortile di Palazzo Broletto (la foto di apertura è d’archivio).

Il villaggio al mattino apre con gli stand degli hobbisti e le loro creazioni. Alle 11 ci sarà una camminata di 3 km per le vie del centro con quota di partecipazione di 3 euro (iscrizioni in loco a partire dalle ore 10:00). Per ogni partecipante in omaggio un cappellino di Natale.

Alle 12.15 risottata alla milanese organizzata dalla Proloco di Gallarate al costo di 3 euro. E dopo il pranzo alle 15 è la volta del vin brule’ servito dagli Alpini.

Alle 15.30 tocca alla musica, con il coro gospel “Armonico in..canto” che propone musiche natalizie.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’acquisto di una nuova ambulanza.