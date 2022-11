All’Isis Valceresio di Bisuschio per conoscere i diritti dei più giovani

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Croce Rossa della Valceresio organizza un incontro rivolto a insegnanti, educatori e genitori

La Croce Rossa Italiana comitato della Valceresio ha organizzato una giornata informativa rivolta soprattutto a insegnanti, educatori e genitori in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’incontro sarà domenica 20 novembre alle 16.30 nell’aula magna dell’Isis Valceresio di Bisuschio.

La dottoressa Veronica Briganti parlerà del diritto dei più giovani ad avere una famiglia. La dottoressa Alice Toschi affronterà invece i diritti all’accoglienza e a quello di non prendere parte ai conflitti. La dottoressa Teodora Gandini coprirà il diritto alla vita e alla salute. Infine il dottor Enzo Rosario Laforgia tratterà il diritto all’informazione e alla comunicazione.

All’incontro parteciperà anche la libreria Potere ai bambini, con una collezione di titoli selezionati per grandi e piccoli. Inoltre, il gruppo giovani della Croce Rossa Valceresio proporrà ai bambini alcuni giochi per conoscere i diritti divertendosi. Al termine dell’incontro si terrà anche un aperitivo per tutti i partecipanti.