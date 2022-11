Bobo, Babbo e il mistero di Natale, spettacolo per bambini al Teatro sociale di Busto Arsizio

L’appuntamento natalizio della rassegna di Teatro per famiglie “Primi applausi” è per domenica 18 dicembre alle ore 17

Appuntamento speciale domenica 18 dicembre alle ore 17 con Primi applausi, la rassegna di Teatro per famiglie del Teatro Sociale di Busto Arsizio. L’arca di Noe propone ai piccoli spettatori lo spettacolo intitolato “Bobo, Babbo e il mistero di Natale, con attori, pupazzi e grandi scenografie.

Una rappresentazione che è una festa, cui anche il pubblico è chiamato a partecipare attivamente, per cui gli organizzatori invitano bambini e bambine a presentarsi a teatro come tante Babbe Nataline, Babbi Natalino e renne. Per rendere l’idea vale tutto, anche cappellini, cerchietti e barbe.

Lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 anni in su.

Ingresso unico al costo di 7 euro a persona (gratuito sotto i 3 anni)

Presso il bar del Teatro sarà possibile gustare una deliziosa merenda insieme, prima o dopo lo spettacolo (dalle ore 15.30) al costo di 3 euro a persona.

Per info e prenotazioni scrivere a info_arcadinoe@libero.it oppure 349 3281029.

I primi 10 prenotati a questo link riceveranno un biglietto omaggio indicando nelle note “NATALE CON VARESENEWS”.