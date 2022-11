Cabiaglio solidale: nel borgo torna lo speciale mercatino natalizio del “GiustoINperfetto”

Domenica 4 dicembre torna nel piccolo, incantevole e conviviale paesino di Castello Cabiaglio lo speciale mercatino mensile del paese, il “GiustoINperfetto”, in versione natalizia.

Come sempre il mercato sarà attento ai temi della solidarietà, della sostenibilità sociale e ambientale e alla valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni. Dalle 10:00 alle 17:30 di domenica 4 dicembre sarà infatti possibile, grazie al Comune e alla collaborazione di diverse associazioni operanti sul territorio, godersi una giornata all’insegna del divertimento, dello stare insieme e della qualità.

Ai tanti appuntamenti, dedicati a grandi e piccini, si affiancheranno mercatini di produttori attenti al valore etico dei loro prodotti biologici, associazioni e cooperative che investono sul valore umano, piccoli artigiani che con trasparenza e onestà venderanno i loro prodotti di qualità a un prezzo equo e giusto e hobbisti responsabili che proporranno manufatti con materiali naturali e di riciclo.

Insomma, «una giornata tutta da vivere dedicata all’intrattenimento di bambini e adulti, con musica dal vivo e spettacoli – racconta la vicesindaca Chiara Cantagalli – e come ogni mese, saranno presenti produttori locali, associazioni no profit e di promozione culturale, cooperative sociali, artigiani e hobbisti. Come amministrazione viviamo questo mercato come un progetto di comunità in cui cerchiamo di promuovere prodotti di qualità e momenti per stare insieme. Ciò che arricchisce questo mercato è proprio il contorno, sempre legato ad attività che puntano a creare unione e momenti di aggregazione, per grandi e piccini: dalla musica, ai laboratori agli spettacoli».

Se cercate qualcosa di buono, giusto e a km0, se volete sostenere le economie locali, l’agricoltura slow e i progetti di inclusione sociale, il mercatino di Castello Cabiaglio è dunque l’occasione giusta, anche se forse un pò “INperfetta”, per voi.

PROGRAMMA

Dalle 10:00 alle 17:30 mercato del GiustoINperfetto tra vie, piazze e corti del centro

Dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 15:30 “La bambina con la lanterna” – Presso via Borghetto teatrino in fiaba a cura della compagnia “Teatrini delle stagioni” e associazione “albero Boniano” rivolto a bambini dai 3 anni in su e alle famiglie. Ingresso a offerta libera e consapevole

Ore 11:00 “Musica e balli tradizionali” con i “Cann Cord e Pell” per le vie del paese

Ore 11:00 “Mani in pasta e piedi in selva” – Presso la Sala Polivalente laboratorio di permacultura per bambini alla scoperta delle scelte castanili realizzando gustosi biscotti. A cura di Matrioska APS. Max 20 partecipanti, per prenotazioni è possibile contattare Laura al 340 2571852

Dalle 12:00 alle 14:00 in Tensostrutture in via Roma ristoro GiustoINperfetto tipico, bio e a km zero

Ore 14:00 “Musica tradizionale klezmer” . con i “Sass de Böll” per le vie del paese

Ore 14:30 “Presso la Chiesa di San Carlo “Ri-crea”- Laboratorio natalizio e di recupero a cura di Matrioska

Ore 16:30 “Improcheparole” – Presso la Sala Polivalente spettacolo di improvvisazione teatrale per bambini e adulti a cura di “Compagnia iSenzaTesto”

La giornata sarà ulteriormente arricchita da castagne, vin brulè, cioccolata calda e laboratori artigianali. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto di Orchestra Inclusiva: un laboratorio di musicoterapia orchestrale realizzato in collaborazione con la scuola di musica “Musicabiaglio”