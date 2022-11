“Christmas panto”: Rapunzel, teatro amatoriale in lingua inglese a Besozzo

I Benvenuto Players, gruppo teatrale amatoriale in lingua inglese, è lieto di presentare la sua nuova produzione teatrale “panto” per cominciare ad entrare nell’atmosfera delle prossime festività. La “panto” è infatti uno spettacolo della tradizione natalizia inglese, adatto sia agli adulti che ai bambini, in cui viene rappresentata la rivisitazione in chiave goliardica di una fiaba classica anche con il coinvolgimento attivo del pubblico.

Quest’anno verrà messo in scena “Rapunzel”, tratto dalla famosa fiaba dei fratelli Grimm.

Come farà la Tata Brunhilda a salvare la sua adorata Principessa Rapunzel dalla perfida Gothel e a riportarla a casa dal re e la regina di Evergreen?

Venite a scoprirlo attraverso scene esilaranti, canzoni, coreografie, costumi e scenografie ricche di magia e colori che faranno sognare voi e i vostri bambini…e anche voi potrete esclamare: “It was a great show…OH YES IT WAS!!!!

Venerdì 18 e sabato 19, h 20.00; domenica 20, h 15.00

Prenotazione fortemente consigliata: https://benvenuto-players.eventbrite.co.uk/