Concerto di Natale per l’Ensemble de Saxophones di Varese

Il Natale si avvicina e Varese si veste a festa con luminarie e addobbi… e per rendere ancor più magica l’atmosfera natalizia l‘Ensemble de Saxophones di Varese, diretto dal Maestro Giuseppina Levato, invita tutti al consueto concerto “Note di Natale” che si terrà domenica 11 dicembre 2022 alle ore 18:00 presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale Malipiero in via Garibaldi 4 a Varese.

Il variegato programma comprende, tra gli altri, musiche di Morricone, Lennon, Haendel e brani della tradizione natalizia, come sempre accompagnati dalla proiezione di diapositive e da brevi cenni didascalici.

Nel foyer dell’Auditorium sarà allestito un “mercatino” preparato dai ragazzi con delizie e ornamenti a tema il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti dell’Ensemble.

L’ingresso è come sempre libero