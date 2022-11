Droga e dipendenze, serata di confronto ad Albizzate

Il Comune di Albizzate, insieme all’Associazione Giuristi per la Vita, organizza una serata sul tema delle dipendenze intitolata Drugs. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 novembre alle ore 21 presso la sala Piotti del municipio in piazza IV novembre. Si parlerà del tema partendo dal documentario “Drugs” in onda su Raiplay insieme al regista Fabio Ilacqua. Interverranno il regista stesso, l’avvocato Gianfranco Amato Presidente dell’Associazione Giuristi per la vita, il consigliere regionale leghista Emanuele Monti e il Coordinatore dell’area Giovani e Dipendenze della comunità Casa del Giovane di Pavia Simone Feder.