A Induno Olona il Villaggio di Natale con giochi, bancarelle e il trenino per i bambini

Arriva a Induno Olona il Villaggio di Natale, che sabato 3 dicembre accoglierà tutti i bambini per una giornata di festa e di giochi nei giardini di Villa Bianchi, sede del Municipio.

A partire dalle 10 e fino alle 17 si potrà girare tra le bancarelle del mercatino di Natale e si alterneranno diversi momenti dedicati ai bambini, con trampolieri, il Gruppo Drum & Magic, l’angolo delle bolle di sapone e l’arrivo di Babbo Natale che riceverà i più piccoli per fare una foto con loro. Per tutta la giornata un trenino farà fare ai bambini il giro del paese.

Nel parco a partire dalle 12,30 sarà attivo lo stand gastronomico della Pro loco con polenta e bruscitt e gorgonzola, cioccolata e zucchero filato.

Completa il programma della giornata la biciclettata di Babbo Natale.

Alle 20 l’accensione del grande albero di Natale in via Porro, poi tutti alla scuola elementare Ferrarin per una grande tombolata.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro loco di Induno Olona.

La locandina dell’evento