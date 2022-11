La Sagra dei Pizzoccheri all you can eat in Contrada San Domenico di Legnano

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre, la Sagra dei Pizzoccheri all you can eat torna in Contrada San Domenico a Legnano con i sapori della Valtellina

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre, la Sagra dei Pizzoccheri all you can eat torna in Contrada San Domenico a Legnano (via Nino Bixio 6).

Un weekend immersi nel gusto e nei sapori della montagna, con protagonista la specialità più famosa della Valtellina.

Cosa c’è di meglio del sapore unico di queste tagliatelle di grano saraceno conosciute da tutti come pizzoccheri?

Caldi, filanti, arricchiti dal perfetto mix di formaggi tipici, burro, verza e patate e il profumo della salvia. Un evento ricco di profumi e sapori Valtellinesi che ti sanno scaldare il cuore e il palato.

Menù

All you can eat di pizzoccheri, 19 euro (assaggio di sciatt valtellinesi copreso)

Tiramisù 5 euro

Torta di grano saraceno con marmellata ai frutti di bosco 5 euro

Clementine 4 euro

Per prenotare è sufficiente chiamare o scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3495382384, oppure completare il modulo online che potete trovare cliccando qui

Orari

Venerdì e Sabato dalle 19.00 a mezzanotte

Domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 a mezzanotte