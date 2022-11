La Vigilia di Natale a Cuvio si festeggia in compagnia

In piazza IV novembre, dopo la tradizionale Messa di Natale, ci si troverà per lo scambio degli auguri con cioccolata, vin brulè e panettone

Anche Cuvio si prepara a festeggiare il Natale e per la Vigilia organizza un momento conviviale aperto a tutta la cittadinanza.

Alla tradizionale Messa di Natale, in programma sabato 24 dicembre alle 22:00, seguirà lo scambio degli auguri in Piazza IV Novembre. Per l’occasione verrà anche acceso un caldo falò davanti al quale, per rendere l’attesa del Natale ancora più dolce, si potranno gustare una bella cioccolata calda, vin brulè e panettone.