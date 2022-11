Lago Maggiore Padel Club festeggia il suo primo anno di vita con un torneo-esibizione e un rinfresco

Per passare una domenica alternativa all’insegna dello sport e del divertimento: l’appuntamento è per domenica 20 novembre a Malgesso

In occasione dell’anniversario di apertura del club, il Lago Maggiore Padel club di Malgesso organizza un evento per domenica 20 novembre, a partire dalle ore 15 fino alle ore 19. Un torneo “all’ultimo respiro” a cui parteciperanno 8 giocatori professionisti di padel (5 argentini, 2 italiani e 1 spagnolo).

Gli atleti che si sfideranno nel torneo-esibizione sono:

Julian Di Bene

Federico Dip Nazar

Malek Nikolas

Fernando Aldao

Andrea Milani

Roberto Guida

Jacopo Bartolini

Torito Cordoba

Al termine del torneo sarà servito un rinfresco.

Gli sponsor a sostegno dell’evento saranno i seguenti: Atigas per servizio gas e pellet, X3 per abbigliamento sportivo, Osteria Dama per le carni e il buffet, Marco Capra per il rinfresco e il vino, Alleanza Assicurazioni e Vivaio Mirabella.

IL CLUB

I due capannoni sono stati interamente ristrutturati e dotati di impianto di riscaldamento e nuovi spogliatoi con docce e bagni. All’interno della struttura sono presenti quattro campi da Padel coperti, di cui due panoramici nei quali si svolgerà il torneo di domenica.

All’interno del secondo capannone è presente in ampia area relax con segreteria e bar in fase di allestimento per garantire maggior confort ai soci.

La scuola e i corsi individuali sono riconosciuti dalla FIT. I corsi vengono svolti da un maestro di grande competenza riconosciuto dalla federazione italiana.

I proprietari Giuseppe Morrone e Corinne Franzetti vi aspettano numerosi.

CONTATTI

Lago Maggiore Padel Club

Via Mazzini, 42, 21020 Malgesso VA

@: direzione@lagomaggiorepadelclub.it

M: 324 827 4812

Facebook