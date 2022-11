A Marzio si aspetta il Natale con il mercatino in piazza

Domenica 4 dicembre bancarelle in piazza Berini dalle 10 alle 19, area ristoro e una cassetta delle letterine per babbo Natale

Anche nella piccola Marzio l’attesa del Natale anima il paese con una giornata di festa.

Domenica 4 dicembre la Pro loco organizza il Mercatino di Natale, che si svolgerà dalle 10 alle 19 in piazza Aldo Berini.

Ci saranno le bancarelle con lavorazioni artigianali e oggetti ideali per i regali delle feste. Per tutta la giornata sarà attiva un’area ristoro e per i più piccoli ci sarà una speciale cassetta dove imbucare la letterina per Babbo Natale.

Un’occasione per trascorrere una giornata in un’atmosfera di festa e di scoprire questo piccolo borgo tra i monti.

