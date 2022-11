“Mattoncini al castello”, a Castiglione Olona due giorni di gioco con i Lego

Sabato 19 e domenica 20 novembre si svolge a Castiglione Olona “Mattoncini al Castello”, due giornate di gioco con i mattoncini Lego al Castello di Monteruzzo.

Dopo la “Giornata dell’Infanzia”, il Comune di Castiglione Olona – Assessorato alle Politiche sociali e istruzione prosegue con le celebrazioni per la “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” con questo evento realizzato in collaborazione con l’associazione Sleghiamo la Fantasia. L’iniziativa permetterà a grandi e piccini di dare libero sfogo alla propria fantasia e creatività giocando con tutte le diverse tipologie di Lego per passare un piacevole pomeriggio insieme.

Ci saranno anche anche un laboratorio con gli animali Duplo per i più piccini, un mercatino di MiniFig e Lego per gli appassionati collezionisti, una mostra fotografica a tema realizzata da Fotografia Costruttiva e, in occasione del Natale, un imperdibile laboratorio per imparare ad abbellire il proprio albero utilizzando i mattoncini.

L’ingresso è libero e si potrà giocare sabato 19 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; domenica 20 novembre con orario continuato dalle 10 alle 18.