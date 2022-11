Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre appuntamento in piazza San Giovanni Bosco per gli appuntamenti natalizi

Anche quest’anno si svolgeranno i mercatini di Natale di Carnago, con tante bancarelle, musica, intrattenimento per grandi e piccini come il divertentissimo e adrenalinico scivolo di neve e stand gastronomico sempre aperto. Non potrà ovviamente mancare l’accensione dell’iconico albero del paese.