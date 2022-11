Sabato 3 e domenica 4 dicembre, un weekend di atmosfere natalizie per avvicinarsi per avvicinarsi con gioia al Santo Natale

Sabato 3 e domenica 4 dicembre torna la XIII° edizione dei mercatini di Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo.

I mercatini di Natale con tanti artigiani di alta qualità tra i più apprezzati della provincia di Varese.

La suggestiva cornice offerta dal Castello Visconti ospiterà i tradizionali mercatini, che vedranno la partecipazione di numerosi selezionati espositori artigiani, che proporranno creazioni di vero artigianato italiano. Non mancherà il goloso angolo del gusto, con stand gastronomici che si ispirano ai profumi e ai sapori della tradizione.

Orari di visita

Sabato 3 dicembre dalle 14.00 alle 20.00

Domenica 4 Dicembre dalle 10.00 alle 19.00

Come di consueto, il percorso di visita partirà dal viale di ingresso che costeggia il fossato, proseguendo nel cuore del Castello, nella caratteristica zona del cortile e del porticato e nelle sale al piano terra. Al primo piano, oltre alle calde e accoglienti sale che ospiteranno come sempre selezionati espositori, sarà presente l’atelier di pittura dell’associazione Anffas con i suoi lavori.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito, ma il flusso dei visitatori verrà regolato all’ingresso in base all’affluenza.

Dai manufatti decorativi per la casa in tanti materiali diversi, dal feltro alla ceramica al legno, ad originali ed eleganti accessori per la persona, piccole eccellenze nel campo dell’abbigliamento, gioielli, candele, miniature e naturalmente tante splendide decorazioni natalizie saranno in esposizione per uno shopping natalizio davvero originale. Non mancheranno tanti artigiani che proporranno prelibatezze enogastronomiche del nostro Paese, con prodotti tipici di varie regioni italiane e golosità natalizie artigianali, oltre all’imperdibile angolo caffè e cioccolata nel cortile del Castello. Sarà possibile anche gustare golose frittelle, piadine e cannolo alla brace, arancini siciliani, dolci tipici, caldarroste e vin brulè. Infine prodotti per il benessere e la cura del corpo prodotti da piccole aziende che si distinguono per la qualità delle materie prime utilizzate. Un’occasione davvero speciale per scegliere con amore e passione i regali di Natale. Inoltre avrete la possibilità di conoscere le proposte commerciali dei nostri selezionati sponsor.

E per vivere a pieno la magia del periodo pre-natalizio, domenica 4 dicembre verso le ore 15.30 avremo il piacere di ospitare un gruppo di appassionati di canti di Natale, The Dickens’ Christmas Carolers – Caròle e Cantate, che in abiti vittoriani, porterà gioia ed allegria, esibendosi in un piccolo repertorio di canti natalizi.

Ma non finisce qui. Tutto il centro storico cittadino di Somma Lombardo sarà in festa.

Il percorso di visita proseguirà infatti nel centro storico della Città, dove in entrambi i giorni saranno presenti molti espositori artigiani di qualità e tante attrazioni collaterali al mercatino.

L’ingresso è gratuito in tutte le zone espositive.

L’evento è patrocinato dal Comune di Somma Lombardo ed è organizzato da Malpensa Meetings – congressi ed eventi – www.malpensameetings.it all’interno del Castello Visconti

Si ringraziano:

Fondazione Visconti di San Vito

Malpensa Meetings

Guardiafuochi Castellanza per il servizio di sicurezza

Gli sponsor di Natale al Castello

Lavazza – Personal shopper Provincia di Varese Tel. 392.8918806

Dentistica Moderna di Busto Arsizio (VA) – www.dentisticamoderna.it

Yves Rocher – Personal shopper Ilaria 389.2409009 Fabiana 371.3491030

Davide Morello photography – fotografo ufficiale dell’evento

Depuratoritalia – www. depuratoritalia.it