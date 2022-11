Il Natale in Valganna inizia con il mercatino a Ghirla

Domenica 27 novembre dalle 10 alle 18 bancarelle di Natale in piazza ma anche tante occasioni di gioco e divertimento per i bambini

Primo appuntamento con le atmosfere natalizie in Valganna, dove domenica 27 novembre è in programma un evento per grandi e piccini.

A partire dalle 10 e fino alle 18 nella frazione di Ghirla saranno allestite le bancarelle del mercatino di Natale.

La giornata sarà arricchita dallo stand gastronomico e da momenti musicali in piazza, mentre i bambini potranno divertirsi con i laboratori natalizi, e incontrare babbo Natale, il Grinch e tanti personaggi a tema. Ci sarà anche la posta di Babbo Natale, dove imbucare la letterina.