Il piacere di condividere un libro, nasce a Venegono Superiore il nuovo gruppo di lettura

La Biblioteca comunale di Venegono Superiore lancia un nuovo gruppo di lettura, ispirandosi ad una frase dello scrittore statunitense Irving Stone: “Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri”.

Un’opportunità per chi ama leggere e confrontarsi sui libri letti, ma anche per chi vuole conoscere nuove persone con la stessa passione per la lettura.

Il primo appuntamento è per martedì 8 novembre alle 18,15 nella Biblioteca di piazza San Giorgio. Verrà presentato il nuovo gruppo di lettura e i partecipanti decideranno insieme giorni e orari degli appuntamenti successivi.

Chi fosse interessato al Gruppo di lettura ma non può partecipare all’incontro di presentazione può mettersi in contatto

con la biblioteca al numero 0331 824459 o via mail scrivendo a: biblioteca@comune.venegonosuperiore.va.it