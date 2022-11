A Sangiano tre appuntamenti per festeggiare Sant’Andrea

È arrivato il freddo, ma Sangiano non si ferma. Sono 3 gli appuntamenti da segnare in agenda. Grazie all’importante collaborazione tra il Comune di Sangiano, la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo e la Pro Loco Sangiano, abbiamo creato un bel calendario dedicato al Patrono Sangianese: S. Andrea.

Primo appuntamento il 27 novembre alle ore 10.00, presso la nostra Parrocchia, con la Santa Messa per celebrare il patrono; la giornata prosegue in Villa Fantoni con mercatini e festa organizzati dalla Pro Loco Sangiano in cui, come da tradizione, alle ore 17.30 verrà accesa la Stella sul Picuz.

Il 30 novembre, giorno del Santo Patrono, concerto di musica classica del Duo Etra – organo e flauto traverso, composto da Giulio Gelsomino & Chiara Imbasciati, alle ore 20.45 presso la chiesa di Sangiano. L’evento è organizzato e patrocinato dal Comune di Sangiano, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Arte e Musica nell’ambito del Festival del Mediterraneo – Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna, di cui è parte il Duo Etra.

Infine, il 3 dicembre, presso il Circolo di Sangiano – Purscéll Gourmet, alle ore 18.30 aperitivo e racconto della storia del Patrono del Paese a cura del Prof. Francesco Parnisari. A seguire, alle 19.30, giro polenta, tradizionale Incanto di S. Andrea ed estrazione della lotteria.*

*Per questo evento è obbligatoria la prenotazione entro il 30 novembre 2022. Per maggiori informazioni invitiamo a seguire le pagine Facebook dell’organizzazione: @comune.sangiano @progetto.sangiano e @Pro Loco Sangiano, dove verranno pubblicate le locandine e i dettagli dei singoli eventi.