Giovedì 8 dicembre sesta edizione del Mercatino di Natale a Morosolo. Lo organizza il Riarma Cafè, locale che da otto anni (e mezzo) riempie giornate e serate intorno al Circolo Famigliare del paese.

L’evento comincerà dalla mattina e gode del patrocinio del patrocinio del Comune di Casciago. Ci saranno esposizioni natalizie dove poter trovare le vostre idee regalo.

Dalle 12 apertura dello stand gastronomico con polenta e zola, polenta e bruscitt, polenta salsiccia e funghi e molto altro. Per i più piccoli truccabimbi dalle ore 14:30, cioccolata e zucchero filato.

Appuntamento in piazza Giovanni XXII a Morosolo, all’esterno del bar e per tutta la via. In caso di pioggia l’evento verrà annullato.