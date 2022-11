Si accendono le magiche luci del presepe di Sesona

Frutto dell’inventiva del signor Luciano Bacchi, il presepe è pronto per una nuova edizione: ecco dove e quando

Sta diventando un piccolo “classico” di Natale: è il presepe luminoso allestito dal signor Luciano Bacchi nella frazione Sesona di Vergiate.

Una scena speciale, realizzata in legno e dipinta con vernici che rivelano i colori solo quando vengono illuminate con apposita luce ultravioletta, a cui si aggiungono anche i Led (foto Alessio Luisetto).

Anche quest’anno Lucano Bacchi, con la moglie Giuseppina, ha preparato il presepe: oltre sessanta metri quadri di installazione con innumerevoli personaggi a cominciare da ben ventiquattro angeli che vegliano sulla Natività.

Ad ogni edizione si aggiungono personaggi e particolari nuovi che arricchiscono lo scenario rendendolo davvero suggestivo e dall’affetto avvolgente per il visitatore.

L’inaugurazione del Presepe avverrà sabato 26 novembre in via Brolo 2/a a Sesona di Vergiate.

Il presepe potrà essere visitato tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17.15 alle ore 19.30 fino all’8 gennaio 2023. Un’occasione da non perdere, sia prima che dopo Natale!