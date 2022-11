Trenino, musica e Mercatini di Natale a Caronno Varesino domenica 27 novembre

Atmosfera magica domenica 27 novembre a Caronno Varesino con i Mercatini di Natale promossi dalla Pro Loco di Caronno Varesino.

A partire dalle 9 del mattino e fino a sera l’oratorio di Travaino ospita banchi di artigianato locale, buon cibo e tanta musica per entrare nel clima della Festa più attesa dell’anno, con trenino gratuito per tutti tra l’Oratorio di Caronno e l’Oratorio di Travaino.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, sono in programma anche delle attività speciali con le musiche natalizie dal vivo e in chiave rock a cura della Piva Rock Band e il laboratorio di Natale per bambini (Per maggiori informazioni Francesca 3517023295).

In caso di pioggia l’evento verrà annullato.