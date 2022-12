Al Museo Ma*Ga un convegno su Don Giussani

In occasione del Centenario dalla nascita di Don Luigi Giussani, anche Gallarate vuole offrire la possibilità di incontrare Don Giussani attraverso alcuni eventi proposti a tutta la Città tra i quali una mostra e l’intitolazione a Don Luigi Giussani del Parco Pubblico di via Trombini, 7.

Sabato 3 dicembre 2022, convegno “Giussani 100. Un impeto di vita” ore 17.30, Sala degli Arazzi, Museo Ma*Ga, via E. De Magri, 1

Intervengono:

Luciano Violante, già Presidente della Camera dei Deputati, Presidente della Fondazione Leonardo – Civiltà delle macchine, tramite collegamento video;

Carmine Di Martino, filosofo e accademico, professore ordinario di filosofia morale – UNIMI;

Dimitry Kuryachenko, avvocato di Astana (Kazakistan), tramite collegamento Video.

Introduce:

Gloria Coscia, Responsabile CL Gallarate.

Conduce:

Enrico Castelli, giornalista, Vice Direttore TGR Rai.

Il Convegno vuole essere occasione di approfondimento del contributo umano, sociale, pedagogico e culturale, di Don Giussani, contributo riconosciuto non solo in ambito cattolico ma anche da laici, scienziati, atei, credenti di altre religioni. Luciano Violante, magistrato, docente, deputato per il PCI e poi per PDS e Ulivo, non ha incontrato personalmente Don Giussani ma ne riconosce quello che lui stesso ha definito “il realismo cristiano di Don Giussani”. Carmine Di Martino è il curatore del recentissimo volume “Il Cristianesimo come avvenimento. Saggi sul pensiero teologico di Don Giussani”. Dimitry Kuryachenko avvocato kazako, ha incontrato Don Giussani prima attraverso i suoi libri, in particolare con la lettura de “Il Senso Religioso”, poi nel 2002, venuto appositamente in Italia, di persona.