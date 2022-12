All’Abbazia di Sesto Calende il concerto di Natale del Coro Alpino

Mercoledì 7 dicembre la serata dedicata ai canti di Natale. In apertura del concerto il Coretto Piergiorgio Frassati, mentre in chiusura le voci piemontesi guidate dal Maestro Ugo Cismondi del Coro ValPellice

Continuano gli appuntamenti del Natale a Sesto Calende, la musica come tutti gli anni la fa da padrona. Mercoledì 7 dicembre, ore 21, torna infatti il tradizionale concerto di Natale del Coro Alpino Sestese nella splendida cornice dell’Abbazia di San Donato, gentilmente concessa dal prevosto Don Luca Corbetta.

Un intreccio di arte, così come si intrecceranno le diverse proposte musicali scelte dalla direzione artistica. Le voci bianche del Coretto Piergiorgio Frassati che sicuramente riscalderanno i cuori e susciteranno grandi emozioni attraverso i loro primi quattro canti di apertura sotto la direzione di Alessia e Letizia, lasceranno spazio ai padroni di casa in un percorso corale di sei brani che spazieranno dal tradizionale a tempi più ritmati.

A concludere la serata le voci piemontesi guidate dal Maestro Ugo Cismondi del Coro ValPellice, che presenteranno un programma di ispirazione popolare e natalizio.

«Prima del classico “rompete le righe” – concludono gli organizzatori – riserverà qualche ancora qualche sorpresa. Un motivo in più per godersi fino alla fine questo evento che il Coro Alpino Sestese e il suo direttivo hanno deciso di regalare alla cittadinanza sestese come augurio di Buon Natale e Buone Feste».