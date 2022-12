Concerto di Gala per Natale con il Corpo Musicale Città di Tradate

Torna a suonare il Corpo Musicale Città di Tradate per il consueto appuntamento natalizio nel pregevole salone di Villa Truffini; quest’anno, però, con due novità: la data dell’evento – lunedì 19 dicembre, h 21:00 – e sarà il Maestro Federico Cester a condurre la storica banda, con la partecipazione del gruppo scout AGESCI “Tradate 1”, l’associazione ospite di questa edizione.

Il Tradate 1 da 54 anni svolge un’importantissima funzione educativa e preventiva sul nostro territorio, rivolta alle diverse fasce di età giovanili, attraverso gli spunti del gioco, dell’esplorazione e del servizio, e secondo un gradiente crescente di impegno e responsabilità, all’interno di un sistema di attività e di vita comune improntati ai valori dell’inclusione e del rispetto reciproco e ambientale.

Novità anche per la tradizionale piva della vigilia che allieterà il pomeriggio per le vie del centro cittadino: il Corpo Musicale sarà infatti preceduto, per la prima volta, dal Coro della Civica Scuola di Musica, condotto dalla M.a Valeria Bottacin.