Concerto di Natale a Bodio Lomnago

Questa sera, sabato 17 dicembre, alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria Nascente di Bodio Lomnago Simone Libralon terrà un concerto per viola sola eseguendo brani di Benjamin Britten e Johannes Sebastian Bach, oggetto delle sue due incisioni discografiche realizzate proprio in questa chiesa, e alcuni canti della tradizione natalizia trascritti per viola sola dal maestro.

Ingresso libero.