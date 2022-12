Il concerto di Natale a Casorate Sempione

Venerdì 23 dicembre ore 21:00 presso la chiesa parrocchiale di Casorate Sempione, torna, dopo due anni di pausa, il tradizionale concerto natalizio, animato dalle realtà musicali locali.

Coro parrocchiale, Coro “La Brughiera” e Corpo musicale “La Casoratese” si alterneranno, durante la serata, proponendo canti e musiche di diversi compositori, per dar vita ad un momento di raccoglimento in clima natalizio, in vista delle prossime festività.

Quindi, l’appuntamento è per venerdì 23 dicembre ore 21, chiesa parrocchiale di Casorate Sempione. Ingresso libero.